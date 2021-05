Calciomercato Milan – Giroud, interesse anche della Lazio | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: non solo il club rossonero, ma anche la Lazio è interessata a Olivier Giroud

Il Milan è fortemente interessato a Olivier Giroud . Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sull'attaccante, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno. La squadra rossonera ha bisogno di un vice di Zlatan Ibrahimovic e la società avrebbe deciso di puntare su un profilo esperto come quello del francese. E' vero che stiamo parlando di un giocatore avanti con l'età, ma il suo ingaggio farebbe comodo ancora a diverse squadre.

Non c'è infatti solo il Milan e l'Inter, ma anche la Lazio di Claudio Lotito. Igli Tare, direttore sportivo biancoceleste, è sempre stato un grande estimatore di Giroud. Per questo motivo non è da escludere un'offensiva del club romano nelle prossime settimane, anche se il Milan sembra essere in leggero vantaggio. Intanto clamorosa notizia su Arnault, accostato al Milan per mesi e mesi.