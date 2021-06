Calciomercato Milan – Giroud, filtra ‘cauto ottimismo’ sull’affare

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud, in scadenza di contratto con il Chelsea, potrebbe firmare un contratto biennale

Daniele Triolo

Olivier Giroud è un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo: il prossimo 30 giugno sarà il suo ultimo giorno da attaccante del Chelsea. Quindi, sarà svincolato e libero di accasarsi altrove. Secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, dovrebbe essere proprio a Milano per giocare con i rossoneri.

Giroud, che a Londra guadagna 6 milioni di euro netti a stagione, ha ricevuto una proposta dal Milan per un contratto biennale a 4 milioni di euro netti a stagione più bonus. Una forbice importante, ma che non preoccupa le parti, le quali stanno proseguendo in questi giorni nei dialoghi.

Ci vorrà ancora qualche giorno per vedere Giroud in rossonero, ma da 'Casa Milan' filtra 'cauto ottimismo' sul felice esito dell'operazione. Anche perché tutte le altre pretendenti al cartellino del centravanti classe 1986 sembrano essersi defilate. Donnarumma via dal Milan? Ecco cosa sarebbe successo realmente >>>