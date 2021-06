Calciomercato Milan – Giroud è ancora un obiettivo, nonostante il rinnovo

Il Milan cerca un attaccante sul calciomercato e Giroud continua a essere una possibilità anche dopo il prolungamento col Chelsea.

Il primo obiettivo del Milan sul calciomercato sarà un attaccante e sembrava ormai fatta per Olivier Giroud. Il francese classe 1986 del Chelsea erano tutti convinti andasse a scadenza il prossimo giugno, ma il club inglese ha esercitato un'opzione di rinnovo unilaterale per un altro anno. Secondo quanto riferisce SportMediaset, però, questo non ha cambiato i piani del Milan. I rossoneri continuano a ritenere Giroud un'opzione validissima. I rossoneri proveranno a ottenerlo comunque gratis, anche se il Chelsea ha fatto tutto ciò per ottenere qualche milione. La valutazione è comunque minima: 4 milioni. Ora il Milan valuta, ma Giroud non è ancora tramontato. Il futuro di Calhanoglu sembra essere a tinte rossonere: le ultime.