Calciomercato Milan – Giroud rinnova. De Ketelaere via: c’è Scamacca?

Anche nel lunedì di Pasquetta, in una giornata in cui i quotidiani sportivi, per via delle festività, non sono usciti in edicola, le notizie sui rossoneri non mancano di certo. Anzi, la mattina di oggi è stata piuttosto movimentata. Tante novità e 'rumors' sul calciomercato del Milan hanno animato le prime ore del giorno. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.