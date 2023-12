Milan, si cerca l’attaccante. Tra David e Guirassy rispunta Giroud?

'Il Corriere della Sera' parla anche del calciomercato del Milan, con un focus particolare sulla ricerca dell'attaccante futuro. Serhou Guirassy dello Stoccarda e Jonathan David del Lille sarebbero in cima alla short list dei desideri, con entrambi che potrebbero arrivare, magari uno a gennaio e uno in estate. Il quotidiano ricorda, però, di come al Milan ci sia stabilmente Olivier Giroud. Il francese, 37 anni, tornerà titolare contro l'Atalanta con due cose importanti da farsi perdonare: il rigore sbagliato contro il Borussia e il rosso rimediato a lecce.