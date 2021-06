Calciomercato Milan – Giroud attende lo svincolo dal Chelsea: arriverà?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Olivier Giroud ha già un'intesa con il Diavolo per le prossime due stagioni ed aspetta i 'Blues'

Daniele Triolo

Il Milan, come noto, ha già raggiunto un accordo con Olivier Giroud per questo calciomercato estivo. Il Diavolo, infatti, ha sottoposto una proposta di contratto biennale, fino al 30 giugno 2023, all'attaccante francese per un ingaggio di 4 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. Un'offerta, questa, già accettata dal centravanti del Chelsea.

Cosa manca, dunque, affinché l'ex attaccante di Arsenal e Montpellier vesta la maglia rossonera nella stagione 2021-2022? 'Tuttosport' ha ricordato come, qualche tempo fa, il Chelsea abbia esercitato l'opzione di rinnovo unilaterale del contratto di Giroud fino al 30 giugno 2022. Di fatto, quindi, il giocatore non sarebbe libero a parametro zero dal prossimo 1° luglio così come si pensava in un primo momento.

Ovvero quando il Milan ha cominciato a trattare con l'entourage di Giroud le condizioni del suo prossimo contratto. L'attaccante, però, ha una promessa da parte del Chelsea di essere lasciato libero a costo zero qualora trovasse un accordo con un club fuori dai confini inglesi. Come quello rossonero, per l'appunto.

Adesso, quindi, Giroud (uscito ieri dai Campionati Europei con la Francia, eliminata ai rigori dalla Svizzera) attende che Roman Abramovic, Presidente dei 'Blues', mantenga la parola data e lo lasci partire gratis in direzione Milano. Rinnovo Kessié, la domanda del giocatore e l'offerta del Milan >>>