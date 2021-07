Calciomercato Milan – Giroud arriva in Italia: ecco il programma | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: è fatta per l'arrivo di Olivier Giroud in rossonero. Ecco il programma dei prossimi giorni

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, è fatta per il trasferimento di Olivier Giroud al Milan. Si forma dunque la coppia con Zlatan Ibrahimovic, che potenzialmente può essere esplosiva. Chili e gol per raggiungere tutti gli obiettivi sia in Serie A e sia in Champions League. Sorride Stefano Pioli, che avrà disposizione un materiale pregiato da poter sfruttare.