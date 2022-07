Calciomercato Milan – Giovedì incontro con Paratici per Tanganga

La prima scelta per la difesa del Milan si chiama Japeth Tanganga. Incontro con Paratici giovedì per il centrale del Tottenham

La prima scelta per la difesa del Milan si chiama Japeth Tanganga: incontro con Paratici giovedì per il centrale del Tottenham. A riferirlo è Calciomercato.com. Il direttore sportivo degli Spurs si trova in Italia per diverse trattative. Oltre a Tanganga si vocifera di incontri per Zaniolo con la Roma e per Bryan Gil, obiettivo della Sampdoria.

Come detto, giovedì toccherà poi al Milan, in attesa del ritorno di Maldini e Massara da Brugge, dove domani si dovrebbe chiudere la trattativa per De Ketelaere. Per quanto riguarda Tanganga si lavora sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto (con la possibilità di un controriscatto da parte degli Spurs). Da ambienti rossoneri non si sbilanciano, ma c'è voglia di chiudere l'affare in tempi brevi. E l'incontro tra il Milan e Paratici potrebbe accelerare l'arrivo di Tanganga.

Il nome dell'inglese non è di certo una novità per Maldini e Massara, che avevano già chiesto informazioni lo scorso gennaio. Ora i tempi sembrano essere maturi per l'approdo del difensore, nato Hackney da genitori della Repubblica Democratica del Congo, al Milan. Calciomercato Milan, il punto sulle trattative in entrata e in uscita.