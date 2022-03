Calciomercato Milan – Gioielli dell’Empoli nel mirino: le ultime news

I gioielli dell'Empoli rappresenteranno, in vista della prossima sessione di calciomercato, delle occasioni anche per il Milan, ma non solo

Matteo Mosconi

Il calciomercato del Milan, ma anche quello delle altre big di Serie A, potrà contare su una vera e propria fucina di talenti per il futuro, ossia l'Empoli di Aurelio Andreazzoli.

In particolar modo, le principali contendenti ad alcuni dei gioielli più brillanti della scuderia toscana sembrano essere proprio Juventus ed Inter, vogliose di blindare alcuni reparti con i giovani azzurri.

Il primo nome è quello di Krisjan Asllani, centrocampista classe 2002, che ha da subito attirato l'interesse di Paolo Maldini, che l'ha potuto visionare a San Siro contro il Milan. Un altra pedina sulla quale puntare è sicuramente Mattia Viti, centrale difensivo ventenne che si sta mettendo in mostra.

Ma non è finita, perché oltre ai due già citati, anche Fabiano Parisi e Nedim Bajrami hanno attirato le attenzioni delle tre squadre, con il secondo già sondato dai rossoneri come possibile alternativa per la trequarti. Milan, derby con l'Inter per il sostituto di Kessié: le ultime news di mercato >>>

