Calciomercato Milan – Centrocampo, in arrivo un grande colpo dal PSG?

Luglio è iniziato, il estivo (ufficialmente) pure ed il Milan deve recuperare il tempo perso nel mese di giugno per via del rinnovo dei contratti dei dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, arrivato soltanto 'last minute'. Ora i rossoneri dovranno correre per accorciare il gap con l'Inter, autrice di una sessione di trattative in entrata fin qui scoppiettante. Il Diavolo deve rinforzare difesa, centrocampo e trequarti. In attacco è già arrivato Divock Origi dal Liverpool.