Calciomercato Milan – Di Marzio: “Presto decisione su Kamada”

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe andare alla ricerca di giocatori in tutti i ruoli per rinforzare una rosa che si è dimostrata corta per giocare tante competizioni. Gianluca Di Marzio parla della trattativa del Milan per Kamada dell'Eintracht Francoforte, in scadenza a giugno e possibile obiettivo di calciomercato rossonero. Ecco le sue parole.