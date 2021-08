Calciomercato Milan – Gazzetta: “Per Faivre non è ancora finita”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Romain Faivre si allontana, il Brest ha rifiutato l'ultima offerta. Ma c'è tempo fino alle 20:00

In questa sessione di calciomercato il Milan potrebbe ancora mettere le mani su Romain Faivre . Questo nonostante, ieri, l'ultima offerta rossonera sia stata rifiutata dal suo attuale club, il Brest . Ne è convinta 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina.

Il Milan, per acquistare Faivre in questo calciomercato estivo, ha offerto 12 milioni di euro più bonus al club bretone. Il quale, però, anche irritato dall'atteggiamento avuto dal giocatore nei giorni scorsi (ha disertato la trasferta di Strasburgo seppur convocato), ha respinto la proposta del Diavolo al mittente, continuando a chiederne 15 .

Per la 'rosea', ad ogni modo, non è una trattativa chiusa senza esito. Il tavolo dei negoziati tra le parti non sarebbe mai stato abbandonato ed entro le ore 20:00 di questa sera, quando chiuderà ufficialmente il calciomercato estivo, andrà trovata una soluzione.