Calciomercato Milan – Attacco ‘pesante’: Lukaku con Thuram

Calciomercato Milan - Thuram più Lukaku?

In queste ore, si legge, la trattativa per Marcus Thuram che si trascina da un mese potrebbe fare il salto di qualità. Cresce l'ottimismo con la sensazione che l'attaccante stia scegliendo i rossoneri. Il contratto dovrebbe essere da circa 5 - 5,5 milioni di euro a stagione con un bonus alla fimra. Non solo, il Milan penserebbe a Romelu Lukaku che al momento sarebbe comunque nel mirino dell'Inter che lo rivorrebbe in prestito dal Chelsea. Il piano sarebbe quello di consegnare a Stefano Pioli un attacco pesante mettendo insieme la punta francese e il belga. Su Lukaku ci sarebbe comunque l'Inter che lo rivorrebbe in prestito. I blues potrebbero accettare 40 milioni di euro, cifra che i nerazzurri non potrebbero permettersi e i rossoneri si. LEGGI ANCHE - Calciomercato Milan, possibile sfida con la Juventus per un prospetto