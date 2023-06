Calciomercato Milan – Centrocampo: ‘vecchi’ obiettivi e un ‘nuovo’ nome

Il Milan sta per perdere Sandro Tonali che presto sarà ufficialmente un nuovo calciatore del Newcastle. Questa cessione apre un buco enorme nel centrocampo rossonero. Il Diavolo dovrà anche pensare al sostituto di Bennacer, che starà ai box per molto tempo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla dei possibili obiettivi, oltre al già noto interesse per Davide Frattesi .

Calciomercato Milan, occhi sul centrocampo

Oltre al capitolo per il centrocampista del Sassuolo, si legge, il Milan dovrà chiudere almeno due colpi in mediana. Quelli con più probabilità al momento sarebbero Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders. Il calciatore del Chelsea costa 15-20 milioni, che il Milan può spedire con un bonifico a Londra. Il gradimento di partenza, in questa trattativa, è totale. Loftus-Cheek piace a Pioli perché ha fisico e tecnica, può dare una grande mano giocando nei due uomini davanti alla difesa, creando superiorità in progressione. Ruben apprezza il Milan e la considera destinazione gradita.