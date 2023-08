Calciomercato Milan – Capitolo difensore: Caldara può restare

Continua il lavoro sul calciomercato del Milan che dovrà anche pensare alle cessioni. Un giocatore che dovrebbe presto partire è Caldara. Secondo quanto riportato dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport, i rossoneri potrebbero anche valutare di tenerlo in rosa. Valutazioni approfondite, si legge, sul difensore italiano. La cessione di Gabbia, l'età di Kjaer e la questione liste potrebbe far cambiare idea al Milan. Caldara potrebbe anche rimanere. Potrebbe essere lui il quinto centrale. Il giocatore ha ancora un anno di contatto e potrebbe faticare a trovare una soluzione in questo calciomercato, specialmente per l'alto ingaggio. Per questo i rossoneri potrebberlo anche tenerlo a Milanello, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Che derby per il bomber francese. Le ultime news