Calciomercato Milan – Gasperini: “Gomez? Parliamo di calcio” | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Gasperini parla di Gomez

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Tiene ancora banco in casa Atalanta il futuro del Papu Gomez. L’argentino ha chiesto scusa a tutta la squadra per il suo comportamento, ma il fantasista non ha digerito l’atteggiamento da parte di Gasperini. Per questo motivo è probabile una cessione del Papu a gennaio, con il Milan che attende gli sviluppi della situazione.

Gasperini, intanto, parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma. Inevitabile la domanda su Gomez: "Se vogliamo parlare di calcio bene. Ne stiamo parlando da giorni, ma domani abbiamo una partita importante. Dobbiamo preparare questa gara che sentiamo, la nostra attenzione è rivolta alla sfida di domani".