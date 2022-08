Calciomercato Milan – Galatasaray su Bakayoko: le ultime

Tiémoué Bakayoko nel mirino del Galatasaray . Il centrocampista del Milan potrebbe lasciare i rossoneri in anticipo rispetto al prestito biennale concordato con il Chelsea. Secondo quanto riferisce TMW, infatti, la formazione di Istanbul cerca un mediano. Tra i profili valutati dai turchi anche l'ex Fiorentina Lucas Torreira e il calciatore del Midtjylland Evander . Ma nelle ultime ore prende quota il nome di Bakayoko per il Galatasaray.

Il Milan ha l'obbligo di riscatto fissato a 17 milioni da versare al Chelsea, se il giocatore collezionerà almeno 15 presenze da 45 minuti in questa stagione. Il centrocampista è però fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli. Difficile che si parli con il Chelsea per un'interruzione anticipata del prestito, a meno che non arrivi un'offerta concreta da parte di qualche club. E il Galatasaray, a quanto pare, potrebbe essere proprio la soluzione giusta per tutte le parti in causa. Milan, contatti per Milinković-Savić? Le ultime news di mercato >>>