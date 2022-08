Calciomercato Milan – Il Galatasaray in pressing per Ballo-Touré

Il Milan lavora sul fronte calciomercato sia per quanto riguarda le ultime entrate, sia per piazzare gli esuberi: Galatasaray su Ballo-Touré

Il Milan lavora sul fronte calciomercato sia per quanto riguarda le ultime entrate, sia per piazzare gli esuberi: Galatasaray su Fodé Ballo-Touré. Negli ultimi giorni il club turco aveva sondato il terreno per Tiémoué Bakayoko, salvo poi virare su Lucas Torreira. Sul centrocampista francese rimane il Nottingham Forest, ma pare probabile la permanenza in rossonero.