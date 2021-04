Calciomercato Milan – Gaich resta al Benevento fino al 2022

Il Milan ha messo nel mirino Gaich per il calciomercato, ma è destinato a rimanere al Benevento ancora un anno.

Poche partite sfruttate al meglio da Adolfo Gaich, possibile obiettivo di calciomercato del Milan per il futuro. L'argentino classe 1999 ha segnato 2 gol in 6 partite e così i giallorossi eserciteranno l'opzione per il rinnovo del prestito dal CSKA Mosca per un altro anno. Gaich, dunque, resterà al Benevento almeno fino al 2022, ma potrebbe poi essere ulteriormente confermato: il diritto di riscatto è fissato a 11 milioni. Un prezzo assolutamente onesto, visto la crescita di Gaich. Poi, una volta acquistato definitivamente, Gaich potrebbe anche essere ceduto. Piace moltissimo al Milan, ma anche all'Inter. Per l'ennesimo derby di mercato. I rossoneri, secondo la Gazzetta, lo stanno seguendo da tempo e ora potrebbero affondare il colpo. Intanto Milan e Juventus pensano allo scambio Romagnoli-Bernardeschi: le ultime