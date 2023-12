Calciomercato Milan – Difensore, può tornare Gabbia. Ma soltanto se …

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del calciomercato invernale del Milan . Ricordando come - nel prossimo mese di gennaio 2024 - il Diavolo dovrà necessariamente acquistare almeno un difensore centrale: il nome più 'caldo' al momento è quello di Clément Lenglet ( Barcellona , in prestito all' Aston Villa ).

Calciomercato Milan - Difesa, può tornare Gabbia dal Villarreal

Rimane, ad ogni modo, sempre in auge l’idea di riportare in rossonero Matteo Gabbia. Classe 1999, il difensore centrale italiano cresciuto nel Milan, attualmente, si trova in prestito al Villarreal, in Spagna. Finora, con la maglia del 'Sottomarino Giallo', Gabbia ha disputato 7 partite nella Liga e 6 in Europa League per un totale di 974' sul terreno di gioco quasi equamente distribuiti.