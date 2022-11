Calciomercato Milan – Salernitana su Gabbia: la risposta dei rossoneri

La Salernitana avrebbe messo nel mirino il difensore del Milan Matteo Gabbia. Ecco la risposta dei rossoneri in merito

Fabio Barera

Se c'è un reparto nell'undici rossonero che può dirsi al sicuro, questo è senza dubbio il pacchetto arretrato. A Simon Kjaer e Fikayo Tomori si aggiungono due difensori che possono agire tanto da terzini quanto da centrali, ovvero Malick Thiaw e Pierre Kalulu. Tutto questo senza dimenticare Matteo Gabbia.

Il giovane difensore del Milan, soprattutto nel corso degli ultimi mesi, sembra aver ritrovato quella continuità che gli mancava da tempo e che nelle scorse stagioni, ad esempio, non si era vista. Gabbia in questo avvio di campionato ha sfornato alcune prestazioni davvero importanti per essere comunque nato come riserva.

Milan, la Salernitana vuole Matteo Gabbia — Secondo quanto riferito da TuttoSalernitana.com, la società granata avrebbe chiesto al Milan informazioni sullo stesso Gabbia, come già fatto in precedenza dall'ex ds Sabatini. E sarebbe stato proprio il presidente Danilo Iervolino a chiedere che venisse fatto almeno un tentativo per il classe 1999.

La risposta del Milan non è tardata ad arrivare, con il club che almeno momentaneamente ha rispedito al mittente la richiesta. Matteo Gabbia infatti deve essere considerato ormai come un potenziale titolare e quindi è ritenuto incedibile dal Diavolo. Milan in vacanza: ecco cosa fanno i calciatori rossoneri >>>