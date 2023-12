Calciomercato Milan – Non solo Gabbia! Le opzioni per la difesa

Il calciomercato del Milan entra nel vivo. Ne ha parlato anche l'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport': in difesa non solo Gabbia

Il Milan , nella prossima sessione di calciomercato , dovrà per forza di cose cercare un difensore centrale. I brutti ko di Kalulu e Pellegrino, a cui si unito Thiaw, lasciano i rossoneri senza tre pedine importanti e con pochissime, se non zero, alternative nel ruolo. Del mercato rossonero, parla anche l'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport'.

Calciomercato Milan, non solo Gabbia!

Per il Milan, si legge, si farebbe sempre più certo il rientro di Gabbia dal prestito al Villarreal con sei mesi d’anticipo. Il giocatore sarebbe favorevole e avrebbe già dato il suo ok, manca l'accordo con il Villarreal. Il Milan sarebbe vicino a concludere anche l’acquisto di Miranda (3 milioni) dal Real Betis: proverà ad anticipare l’arrivo del terzino sinistro nel mese di gennaio. Lo spagnolo avrebbe già un accordo di massima con i rossoneri per l’estate, ma si proverà a trovare l’accordo tra club già per l’inverno. Per l'estato si punterebbe a Kelly, che potrebbe arrivare a parametro zero dal Bournemouth. LEGGI ANCHE: Echeverri, il baby fenomeno che incanta l’Argentina (e il Milan)