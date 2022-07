Calciomercato Milan – Gabbia, futuro tutto da decifrare: il punto

Matteo Gabbia, difensore del Milan, vive una sessione di calciomercato nella quale non sa ancora nulla di definito sul proprio futuro

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Matteo Gabbia, difensore del Milan che vive una sessione di calciomercato all'insegna del dubbio. Il centrale, classe 1999, è infatti richiesto dalla Sampdoria di Marco Giampaolo, che aveva avuto modo di allenarlo ed apprezzarlo in rossonero, seppur nel breve periodo della sua esperienza in panchina con il Diavolo.

Calciomercato Milan, Gabbia tra 'color che son sospesi'

Già a gennaio la Samp si era fatta avanti per ottenere Gabbia in prestito dal Milan. Poi, però, complice l'infortunio di Simon Kjær, non se ne fece nulla e il ragazzo era rimasto alla corte di Stefano Pioli. L'interesse blucerchiato, però, c'è ancora e Gabbia gradirebbe anche la destinazione ligure, giacché lì troverebbe più spazio rispetto a quanto ne abbia finora trovato alla casa madre.

Nell'ultima stagione, il numero 46 ha infatti totalizzato appena 10 presenze, di cui 8 in Serie A (di queste, 5 da titolare) e 2 in Coppa Italia, sempre dal 1'. Secondo il quotidiano torinese, il Milan non avrebbe problemi a cedere Gabbia in questo calciomercato estivo, nonostante sia italiano e cresciuto nel vivaio rossonero: particolare importante quando si compilano le liste per Serie A e Champions League.

Il club di Via Aldo Rossi, però, è anche consapevole di come, a Genova, il ragazzo possa trovare spazio da titolare e mettere minuti nelle gambe. L'impressione è che si capirà qualcosa in più sul futuro di Gabbia nella seconda metà di agosto, quando il Diavolo avrà preso un altro difensore centrale da affiancare a Fikayo Tomori, lo stesso Kjær e Pierre Kalulu.

Soltanto a quel punto, dunque, Gabbia capirà se trascorrerà la stagione 2022-2023 ancora in rossonero oppure altrove, magari proprio a Genova, per fare esperienza.