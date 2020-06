Calciomercato Milan – Futuro Thauvin: il Marsiglia fa chiarezza sull’esterno

CALCIOMERCATO MILAN – In questi giorni si è parlato molto dell’interesse del Milan per Florian Thauvin, classe 1993, esterno offensivo francese che, nell’ultima stagione, complice un infortunio, ha giocato appena 20′ in Ligue 1 con la maglia dell’Olympique Marsiglia.

Thauvin, però, è un elemento di talento che, nelle sue precedenti stagioni in Costa Azzurra, aveva messo a segno 78 gol in 236 gare. In Francia si è scritto di come il Milan sia disponibile ad aspettare anche la scadenza del suo contratto con l’OM, fissata per il 30 giugno 2021, per poterlo prelevare a costo zero.

Di diverso avviso, però, si è detto ieri sera il Presidente dell’Olympique Marsiglia, Jacques-Henri Eyraud, il quale, sollecitato dai giornalisti sul futuro proprio di Thauvin, così come su quello di altre stelle della squadra di André Villas-Boas, quali Dimitri Payet e Steve Mandanda, ha chiuso le porte a qualsiasi partenza.

“Saranno qui e indosseranno la maglia del Marsiglia – ha ammesso il Presidente a ‘Europe 1‘ – Non ci saranno grandi cessioni. Per quattro anni ci sono stati ingenti investimenti per rimodellare il club. C’è il desiderio di essere il più competitivi possibile ma sulla base di modalità economiche sostenibili”. Questo nonostante Thauvin non abbia ancora rinnovato il suo contratto con l’OM …

