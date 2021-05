Calciomercato Milan – Futuro Romagnoli: l’idea della dirigenza | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: in tanti si chiedono se Alessio Romagnoli rimarrà in rossonero anche nella prossima stagione

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan. Mancano ancora tre partite al termine della stagione, ma è chiaro che la vittoria di Torino contro la Juventus avvicina la squadra di Stefano Pioli al traguardo. Arrivare tra i primi quattro cambierebbe le prospettive sia per il presente e sia soprattutto per il futuro.

In primo piano il riscatto di Fikayo Tomori. Con la qualificazione in Champions League dovrebbe essere riscattato, anche perchè, nelle casse della società rossonera, dovrebbero entrare tra i 50 e i 60 milioni di euro. Nella prossima stagione serviranno almeno tre centrali di ruolo, e dunque l'ipotesi di una cessione di Alessio Romagnoli non è contemplata. Il suo contratto è in scadenza nel 2022, ma al momento il rinnovo non è un priorità per la società. Calciomercato Milan: le mosse di Maldini per la Champions