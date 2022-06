Calciomercato Milan – Ecco Adli: mister Pioli deciderà sul suo futuro

Yacine Adli, acquistato dal Milan nel calciomercato estivo 2021, raggiungerà Milanello per il raduno estivo. Rimarrà in rossonero? Lo vedremo

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Yacine Adli, centrocampista che il Milan ha acquistato nel calciomercato estivo 2021 dal Bordeaux, salvo poi lasciarlo in prestito per un'altra stagione ai 'Girondins' per consentirgli di giocare con continuità nella Ligue 1 francese.

Questo Adli lo ha fatto, collezionando 36 presenze su 38 in campionato (di cui 25 da titolare), con un solo gol all'attivo, ma ben 8 assist messi a referto. Peccato, però, che la stagione della squadra transalpina è stata disastrosa: l'ultimo posto in classifica, con 31 punti a pari merito con il Metz, ha significato retrocessione in seconda serie.

Modo non ideale, forse, per Adli di congedarsi dal suo Bordeaux. Ora, però, lo aspetta il Milan. È atteso per il raduno del prossimo lunedì 4 luglio, fin dal primo giorno, per mettersi agli ordini del tecnico Stefano Pioli. Inizierà a respirare l'aria di Milanello, che, ci si immagina, sarà piena di entusiasmo per lo Scudetto appena conquistato.

Spetterà, poi, ad Adli convincere Pioli, in allenamento e nelle amichevoli del Milan, a non lasciarlo andare via nel calciomercato estivo. Toccherà a lui far vedere al mister che ha lo spessore, le qualità e la testa giusta per restare nella rosa dei Campioni d'Italia in carica e giocarsi in rossonero un posto in squadra.

Il quotidiano torinese ha evidenziato come il giocatore francese, classe 2000, sia di fatto un trequartista adattabile come esterno destro d'attacco. Potrebbe, eventualmente, imparare a giocare nei due (o nei tre) di centrocampo con Pioli. Il tecnico del Milan, però, vista la grande attenzione alla tattica del campionato di Serie A, prima dovrebbe lavorarci un po' su.

C'è tempo per fare tutto. Pioli farà le sue valutazioni e deciderà se tenere Adli in organico, oppure, magari, se necessita di un'altra stagione in prestito per maturare ulteriormente. Un po' come fatto con Tommaso Pobega ed il Torino. Qualora così fosse, il Milan cercherebbe per Adli una squadra che gli assicuri ampio minutaggio sul terreno di gioco.