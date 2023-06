Calciomercato Milan – Budget e monte ingaggi, la strategia di Furlani

Il 'tesoretto' a sua disposizione, poi, sarà ancora più consistente giacché potrà beneficiare anche del ricavato delle cessioni, in primis quella record (in via di definizione) di Sandro Tonali al Newcastle United. Sempre secondo 'Repubblica', invece, nonostante si verificherà un rialzo del monte ingaggi complessivo in casa Milan, il 'salary cap' per ogni giocatore non sarà abbattuto. Tutto questo, come vi ricorderete, vi era stato anticipato in esclusiva, qualche giorno fa, dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.