Calciomercato Milan – Fumata grigia tra Napoli ed Insigne per il rinnovo

Primo incontro negativo tra gli agenti di Lorenzo Insigne ed il Napoli per il rinnovo . Fumata grigia per il fantasista azzurro che interessa anche al Milan . A colloquio con l'agente del numero 24, Vincenzo Pisacane , c'erano - come riferisce 'Sky Sport' - l’ad Chiavelli , il vice-presidente Edoardo De Laurentiis ed il ds Giuntoli . Grande assente il presidente Aurelio De Laurentiis .

Tutto in sospeso, al momento. Dieci mesi alla scadenza e nessun accordo. E si apre l'ipotesi cessione. 25 milioni la cifra per cui Insigne potrebbe partire e lasciare la sua amata Napoli. Una cifra non elevatissima. Il Milan spera, così come Lazio e alcune big spagnole. Dopo Messi che ha, incredibilmente, lasciato il Barcellona, potrebbe toccare ad un altro uomo-simbolo della squadra in cui gioca. Milan, la nostra esclusiva con Drago, ex allenatore di Florenzi e Kessie. Ecco cosa ci ha detto.