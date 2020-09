Calciomercato Milan – Friburgo su Krunic: i rossoneri riflettono

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – È in bilico il futuro di Rade Krunic al Milan. Lo ha sottolineato il quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola.

Krunic, classe 1993, ha giocato poco (appena 18 gare in tutte le competizioni, per un totale di soli 709′) nella sua prima stagione rossonera e, pertanto, potrebbe partire in questa sessione di calciomercato.

Sul centrocampista bosniaco, penalizzato dal cambio modulo (dal 4-3-3 al 4-2-3-1) del tecnico Stefano Pioli, i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara sono in fase di riflessione.

È giunta, infatti, un’offerta del Friburgo per Krunic. La formazione di Christian Streich sarebbe disposta a versare 8 milioni di euro in contanti per l’ex Empoli. Vedremo se il Milan la accetterà per finanziare eventuali altri colpi in entrata.

