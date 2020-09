Calciomercato AC Milan – Frenata incredibile: non viene più?

ULTIME NOTIZIE MERCATO AC MILAN

CALCIOMERCATO AC MILAN NEWS – L’AC Milan ha messo nel mirino Tiemoue Bakayoko per completare il centrocampo, ma a quanto pare sarà più difficile del previsto arrivare nuovamente al centrocampista francese classe 1994. Si registra infatti una frenata nella trattativa tra Milan e Chelsea per riportare in rossonero Bakayoko.

Calciomercato AC Milan: dettagli importanti

I rossoneri, a quanto pare, avrebbero momentaneamente congelato la trattativa. Due i punti su cui c’è ancora distanza e sui quali il Milan vuole riflettere: il primo riguarda l’ingaggio del francese, che ha accettato di ridurlo per il primo anno, ma poi vorrebbe i 5 milioni di euro netti che percepisce ora con i Blues; il secondo, invece, la cifra del riscatto: i 30 milioni richiesti dagli inglesi sarebbero eccessivi per le casse del club che si è fermato a 25,5.

Non c’è più fretta

Inoltre, dopo aver messo a segno il colpo Sandro Tonali dal Brescia (oggi o domani atteso a Milano), il Milan non ha particolare fretta. Motivi che, messi insieme, hanno contribuito ad una frenata brusca da parte del Milan per il ritorno di Baka.

