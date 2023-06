Calciomercato Milan – Frattesi: tra Inter e Juventus spuntano i rossoneri

Il Milan si prepara a una cessione molto importante: Sandro Tonali è sempre più vicino al Newcastle . I rossoneri dovranno cercare almeno un paio di soluzioni per il centrocampo, anche considerando come Bennacer potrebbe rientrare dall'infortunio a stagione inoltrata. L'edizione odierna di Tuttosport parla della possibilità del Milan di piombare su Davide Frattesi , centrocampista del Sassuolo, proprio per rinforzare la mediana.

Calciomercato Milan, tutto su Frattesi

Su Davide Frattesi, si legge, ci sarebbero da tempo Inter e Juventus. Il Milan potrebbe sfruttare la cessione di Tonali per inserirsi con forza e chiudere la trattativa. Un elemento di disturbo che tanto la Juventus quanto l’Inter non avevano messo in conto fino al pomeriggio di ieri. Il Sassuolo chiede 40 milioni eventualmente riducibili con l’inserimento di una contropartita tecnica. L’Inter, per esempio, ha proposto l’attaccante Simone Mulattieri, protagonista in B con il Frosinone. Ieri pomeriggio c’è stato il rilancio della Juve con la visita, intorno alle 17, al domicilio sassolese da parte de ds Giovanni Manna: ha (ri)proposto il difensore De Winter (di rientro dal prestito all’Empoli) ed eventualmente Soulé, ma la richiesta degli emiliani non è scesa sotto i 30 milioni in contanti. Il Milan può presentarsi al cospetto di Carnevali scortato da una parte dei denari incassati dalla cessione di Tonali. Riso, inoltre, condivide la procura di Sandro e del centrocampista neroverde. LEGGI ANCHE - Calciomercato Milan, possibile sfida con la Juventus per un prospettoNOVITÀ! Commenta questa news QUI!