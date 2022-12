Calciomercato Milan – Si riapre la pista Frattesi? Le ultime

Milan, possibile interesse per Frattesi

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, nelle ultime ore, infatti, si sarebbe mosso per Frattesi anche il Milan, che starebbe provando a inserirsi nell'affare cercando di strappare il giocatore ai giallorossi di José Mourinho. Quello di Frattesi, si legge, non sarebbe un nome nuovo per i rossoneri, tutt'altro: la mezzala di Dionisi era già finita nel mirino di Paolo Maldini e Frederic Massara almeno un anno fa quando era stato fatto più che un sondaggio con il ds degli emiliani Carnevali. La richiesta, allora di 40 milioni, era però stata considerata fuori mercato dal Milan, che aveva poi preferito affidarsi ad altri giocatori.