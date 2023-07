Calciomercato Milan – Frattesi, Reijnders e Pulisic. E in attacco …

Tanto spazio concesso al calciomercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì 4 luglio 2023. Nella giornata in cui Ruben Loftus-Cheek sceglie il suo numero di maglia e regala le sue prime parole da rossonero, ecco, dunque, sommarsi molte voci e indiscrezioni sulle trattative portate avanti dall'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani. Queste le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.