Calciomercato Milan – Frattesi no, Reijnders sì. Assalto a Chukwueze

Tanto spazio concesso alle notizie di calciomercato sul Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 5 luglio 2023. Nella mattinata che ha visto nascere, infatti, ufficialmente la Serie A 2023-2024 con la compilazione del calendario, non sono mancati aggiornamenti sulle trattative portate avanti da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada per il club rossonero. Vediamo insieme, ora, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.