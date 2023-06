Calciomercato Milan – Tonali via? Milinkovic-Savic e Frattesi nel mirino

Sandro Tonali e il Milan, una storia d'amore che è destinata a finire. I rossoneri sono pronti a cedere il centrocampista al Newcastle. Il Diavolo, dopo questa trattativa, dovrà lavorare molto in entrata per rinforzare la mediana. Non solo la partenza dell'italiano, il Milan dovrà fare a meno anche di Bennacer ai box per il brutto infortunio subito contro l'Inter. L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla proprio delle possibili opzioni in mediana per il Milan.