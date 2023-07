Calciomercato Milan – Oggi incontro per Frattesi: via alla trattativa

Calciomercato Milan: offensiva dei rossoneri per Frattesi — Il Milan, quindi, è sceso ufficialmente in campo nella vicenda di calciomercato di Frattesi, giocatore che piace praticamente a mezza Serie A. Ma secondo la 'rosea' aprirà il dialogo con gli emiliani con un'idea di fondo ben precisa. Ovvero, in Via Aldo Rossi non intendono partecipare ad aste, ritenendo già eccessiva la valutazione che il Sassuolo fa del cartellino del giocatore (40 milioni di euro).

Per arrivare, eventualmente, alla quadratura del cerchio per Frattesi, Milan e Sassuolo dovranno discutere, negoziare e, magari, anche studiare la formula migliore per l'operazione. Un affare difficile, ma non impossibile. Per il quotidiano sportivo nazionale, affinché Frattesi vesta di rossonero nella stagione 2023-2024, sarà fondamentale 'indovinare i tempi' di questa trattativa.

Le contestuali manovre dell'Inter su Lazar Samardzic potrebbero, almeno in parte, spianare la strada al Milan. Per Frattesi il Sassuolo è partito da una richiesta di 40 milioni di euro. Dicendosi, però, disposto ad accettare anche contropartite tecniche. La sua valutazione di mercato, poi, si è 'modellata' a quota 35 milioni di euro. L'Inter è andata ad un passo dal calciatore, offrendo 23 milioni di euro (i soldi che avrebbe intascato dall'Al-Nassr per Marcelo Brozović) più Samuele Mulattieri, valutato 8 milioni di euro.

Inter ora su Samardzic, ma occhio alla Roma ... — Gli arabi, poi, hanno chiuso Brozović per 18, l'Inter ha avuto meno liquidità e ha spostato le sue attenzioni su Samardzic. Il Milan non sta di certo preparando un'offerta da capogiro per Frattesi, ma ha l'intenzione di alzare l'asticella. L'idea è quella di offrire soldi più il cartellino di Lorenzo Colombo. Da capire quanto sarà valutato, nell'operazione, il cartellino del centravanti nell'ultima stagione in prestito in Serie A al Lecce.

Nella partita, non va dimenticato, è in gioco anche la Roma, che vanta il diritto di incassare il 30% della rivendita del giocatore. Ciò permetterebbe al club giallorosso di portare a casa il centrocampista ad un costo evidentemente inferiore ai concorrenti. Si era interessato al giocatore anche il Napoli. Nella scelta di Frattesi, poi, potrebbe pesare la vetrina della Champions League: competizione alla quale Inter, Milan e Napoli partecipano, mentre la Roma farà l'Europa League. Mercato Milan, un'occasione per la difesa >>>