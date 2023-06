Calciomercato – Inter su Frattesi: sfida lanciata a Milan e Juventus

Calciomercato Milan, su Frattesi forte interesse dei cugini

Il costo di Frattesi è intorno ai 40 milioni di euro. Vale per l'Inter, quanto per Milan e Juve. I bianconeri, che stravedono per lui, vorrebbero inserire alcuni giovani nell'operazione. Il Diavolo, invece, a quanto pare, ha bussato alla porta del club neroverde per trovare un'opzione alternativa a Ruben Loftus-Cheek. In tutto questo, non va neanche sottovalutata l'opzione Roma, società in cui Frattesi è cresciuto e che vanta il 30% sulla futura rivendita.