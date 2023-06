Calciomercato Milan – Frattesi, che bagarre! Sfida in Serie A

Calciomercato Milan, che sfida per Frattesi!

Davide Frattesi, si legge, è un obiettivo di calciomercato della Juventus. Si tratta del secondo appuntamento tra i due club, dopo quello di un decina di giorni fa. La Signora risponde infatti all'approccio significativo dell'Inter e resta in corsa al pari di Milan, che ha in programma un meeting con il Sassuolo la prossima settimana, e la Roma, che vanta pure un 30% sulla rivendita del ragazzo. Il giocatore piace pure al Napoli e anche la Lazio lo sogna. L'impressione è che la corsa durerà per un po' e che non si concluderà a brevissimo. Perché tutte le pretendenti sono impegnate principalmente con il dossier cessioni. Il Milan potrebbe rientrare nella corsa per Frattesi in questo calciomercato.