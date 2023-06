Calciomercato Milan – Frattesi, rossoneri pronti ad un passo ufficiale

Previsto un summit con Riso: si parlerà anche del futuro dell'azzurro

Nell'ultima stagione in neroverde Frattesi ha segnato 7 gol in 36 partite di campionato con la squadra di Alessio Dionisi. Ora è pronto per il salto in una big del nostro calcio e, sebbene gli ultimi 'rumors' di calciomercato lo diano più vicino all'Inter, il Milan non vuole lasciare nulla di intentato. Ex Milan, Inzaghi rivela: "Ho smesso per Allegri" >>>