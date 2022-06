Milan attento, dalla Francia: “PSG su Renato Sanches”

Il PSG, per volere di Luis Campos, ha messo nel mirino Renato Sanches, centrocampista portoghese del Lille, da tempo inseguito dal Milan. Lo fa sapere 'Le10sport.com'. Con l'affare Vitinha ormai in via di definizione col Porto (pagamento della clausola rescissoria da 40 milioni di euro), il club francese sarebbe ora a caccia di un altro rinforzo in mezzo al campo. Già avviati i contatti con l'entourage del centrocampista portoghese del Lille, che sembrava a un passo dai rossoneri.