Calciomercato Milan – Rifiutata un’offerta per un mediano: il retroscena

Il Milan, negli ultimi giorni del calciomercato di gennaio, avrebbe rifiutato un'offerta per un centrocampista

Tra coloro che in casa Milan sembravano poter partire nel corso del calciomercato di gennaio, spicca senza dubbio Yacine Adli . Il mediano rossonero, che è molto indietro nelle gerarchie del tecnico Stefano Pioli , avrebbe potuto lasciare temporaneamente Milanello per accasarsi altrove. E inizialmente la destinazione più probabile pareva essere la Sampdoria .

Milan, rifiutata un'offerta del Siviglia per Adli

Sembrava che la dirigenza rossonera fosse ad un passo dall'accettare la proposta di prestito con eventuale diritto di riscatto. Ma la volontà del giocatore, che è intenzionato a giocarsi le sue carte nel club di via Aldo Rossi, è stata decisiva in questo senso, con il Milan che alla fine ha deciso di rispedire l'offerta al mittente. Leao, salta il rinnovo per 'colpa' del Chelsea? Il motivo >>>