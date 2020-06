Calciomercato Milan – Folletto Samardzic: le big europee sul tedesco

MERCATO MILAN – Come riportato dal Corriere dello Sport, il club rossonero da gennaio ha messo gli occhi su Lazar Samardzic dell’Hertha Berlino. La predilezione del Milan di puntare sui giovani talenti ha portato la dirigenza di via Aldo Rossi ad annotarsi il talento di questo giovane centrocampista offensivo di origini serbe ma di nazionalità tedesca.

Paolo Maldini lo segue da parecchio tempo e già a gennaio quando l’Hertha ha acquistato dal Milan Krzysztof Piatek per 27 milioni, il club rossonero aveva cercato di guadagnarsi una corsia preferenziale per il futuro di Samardzic, che tanto bene ha fatto quest’anno nella formazione U19. Su 16 gare, infatti, ha segnato la bellezza di 14 reti e 9 assist, arrivando ad esordire in prima squadra alcuni giorni fa in occasione del derby vinto 4-0 contro l’Union Berlin.

Il futuro di Maldini, tuttavia, è in forte bilico, ma i contatti potrebbero comunque essere portati avanti dalla nuova dirigenza. Hendrik Almstadt, infatti, ha contribuito molto alla cessione di Piatek per via dei suoi importanti contatti in Germania. Dunque, potrebbe essere lui, assieme a Rangnick a concludere l’affare legato a Samardzic. Ma non sarà per niente facile. Sì, perché sul classe 2002 hanno messo gli occhi i maggiori top club europei: Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City e anche la Juventus.

Classe cristallina e mancino fatato, dribbling ed eleganza nel saltare gli avversari. Può giocare sia a centrocampo che più avanzato vicino all’attaccante, il che gli permette di avere una duplice collocazione tattica. La grande visione di gioco lo ha fatto emergere rispetto ai pari età, infatti in Germania prevedono che nei prossimi mesi possa sbarcare in un top club europeo e che il Milan faccia parte della lista delle pretendenti. Elliott è sempre molto sensibile ad investire sui giovani di grande talento e Lazar appartiene certamente a questa filosofia. Intanto, Paolo Scaroni questa mattina ha parlato proprio della prossima sessione di mercato dei rossoneri>>>

