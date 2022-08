Calciomercato Milan – Ballo-Tourè, il Galatasaray insiste: le ultime

Attenzione a ciò che potrebbe succedere tra Fodé Ballo-Toure e il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato. Il senegalese classe 1997 potrebbe dire addio, anche se la situazione è ancora in evoluzione. Lui spinge per andare via, visto che in rossonero avrebbe davvero poco spazio per giocare e nelle ultime ore il Galatasaray, secondo quanto riportato da calciomercato.com, è tornato alla carica.