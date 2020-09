Calciomercato Milan – Florentino, concorrenza agguerrita del Monaco

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Florentino Luís, classe 1999, è, come noto, una delle principali alternative a Tiémoué Bakayoko per rinforzare il centrocampo del Milan di Stefano Pioli.

Florentino, insidie dal Principato di Monaco

Il centrocampista portoghese, di proprietà del Benfica, è ambito, però, non soltanto dal club rossonero, bensì anche da molte squadre in Europa. In Inghilterra piace a Leeds e Fulham ma, secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, bisognerà fare attenzione anche alle insidie dalla Ligue 1 francese.

Monaco su Florentino: la risposta del Benfica

Il Benfica, infatti, avrebbe respinto al mittente una proposta di 30 milioni di euro per Florentino, tra prestito e riscatto, perché ne vorrebbe 35 per privarsi del suo gioiello. Il Milan, dunque, è avvisato: se vorrà Florentino dovrà sborsare molto. A MENO CHE NON EMERGA UN NOME A SORPRESA PER LA MEDIANA >>>