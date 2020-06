Calciomercato Milan – Florentino arriverebbe solo in prestito

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato dal Corriere della Sera, Florentino Luis del Benfica, che tanto piace al Milan, arriverebbe in rossonero solo in prestito.

Nonostante la sua valutazione si aggiri intorno ai 20/25 milioni, il calciatore portoghese ha una clausola rescissoria di 120 milioni. Oltre a Florentino, per il centrocampo il Milan punta al ritorno di Tiémoué Bakayoko, e segue sempre da vicino Teun Koopmeiners dell’Az Alkmaar.

Nel frattempo, sono arrivate delle dichiarazioni di Leonardo Bonucci su Zlatan Ibrahimovic. Se vuoi conoscere le sue parole, continua a leggere >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓