Calciomercato Milan – Fiorentina, Lirola in uscita: si scalda la pista Conti

Calciomercato Milan, Conti alla Fiorentina?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Attenzione al possibile domino di mercato disegnato da Niccolò Ceccarini. L’esperto di mercato, attraverso il proprio profilo Twitter, ha praticamente dato per fatta la cessione di Pol Lirola all’Olympique Marsiglia. Per un giocatore che parte, ne potrebbe arrivare un altro sempre dalla Serie A. A questo punto si potrebbe scaldare la pista Andrea Conti, terzino destro del Milan. Il giocatore sta avendo pochissimo spazio nello scacchiere di Stefano Pioli: per questo motivo una sua partenza a gennaio è tutt’altro che da escludere.

Intanto Brahim Diaz ha rilasciato una bella intervista al canale tematico rossonero >>>