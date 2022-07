Calciomercato Milan – Ziyech, si punta a chiudere subito: c’è fiducia

Hakim Ziyech è un obiettivo prioritario del Milan in questo calciomercato estivo. Il Chelsea ha aperto alla cessione del giocatore in prestito

Il Milan sta accelerando per chiudere l'acquisto di Hakim Ziyech dal Chelsea in questa sessione estiva di . Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il fantasista marocchino, classe 1993, è un obiettivo prioritario del Diavolo e ora dopo ora cresce la fiducia per l'arrivo in rossonero del giocatore in uscita dai 'Blues'.