Calciomercato Milan – Krunic via a gennaio? Il Fenerbahce non molla

Il calciomercato estivo è ormai passato da tempo, ma il Milan potrebbe dover chiudere delle altre operazioni a gennaio. I rossoneri non dovranno pensare solamente agli acquisti, ma potrebbero dover affrontare gli assalti dall'estero per alcuni dei suoi giocatori. Rade Krunic , in estate, sarebbe stato l'oggetto dei desideri del Fenerbahce e del Lione , salvo poi restare a Milanello e pensare anche al rinnovo. Il centrocampista, però, potrebbe ancora partire nel calciomercato invernale.

Calciomercato Milan, Krunic via?

Secondo diverse fonti d’informazione turche il Fenerbahce starebbe programmando una nuova offensiva a gennaio per Rade Krunic. Il centrocampista bosniaco è in trattativa con il Milan per rinnovare il contratto ma non sarebbe del tutto chiuso a un suo passaggio in Turchia. Vedremo se ci saranno altre novità, sia sul rinnovo con i rossoneri, sia sulla possibile cessione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Chi è Popovic. Ruolo, dati e skills