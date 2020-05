Calciomercato Milan – Fekir, il fratello: “Sta bene al Betis Siviglia”

CALCIOMERCATO MILAN – Nabil Fekir, eclettico giocatore offensivo del Betis Siviglia, è un nome che è stato spesso accostato al Milan. Il francese ha collezionato quest’anno 22 presenze nella Liga spagnola, totalizzando 7 gol e 6 assist. Numeri che hanno attirato le attenzioni non solo dei rossoneri, ma anche di altre squadre in giro per l’Europa. Quale sarà dunque il suo futuro?

Il fratello di Fekir, Yassin, non ha dubbi. Intervistato da ‘Estadio Deportivo’ ha rilasciato queste dichiarazioni: “A Fekir piace molto stare a Siviglia e al Betis“. Parole che chiudono definitivamente la porta ai rossoneri?

