Calciomercato Milan – Fatta per Saelemaekers: ecco le cifre dell’operazione

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Gazzetta.it’ sarebbe fatta per il passaggio di Alexis Saelemaekers dall’Anderlecht al Milan. L’operazione è stata impostata sulla base di un prestito oneroso a 3,5 milioni con obbligo di riscatto fissato ad altri 3,5 milioni più bonus, per un totale di 8 milioni di euro. Stefano Pioli dunque ha il suo esterno dopo la partenza di Jesus Suso al Siviglia. Il giocatore è un vero e proprio jolly: può giocare infatti da esterno destro, anche in posizione avanzata, da centrocampista centrale o da terzino. Intanto c’è l’ufficialità della cessione di Krzysztof Piatek all’Hertha Berlino, continua a leggere >>>

